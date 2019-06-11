“اليوم24” ينقل لكم الأجواء الأولية قبل انطلاق امتحانات البكالوريا -فيديو

فيديو: يونس الميموني
شهدت الثانوية التأهيلية أبي بكر الرازي، في طنجة، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، على غرار باقي المؤسسات التعليمية في المغرب، انطلاق امتحانات الباكالوريا التي سيجتازها التلاميذ على مدى 4 أيام.
وكشف مدير المؤسسة الثانوية الطيب البقالي، في تصريح لموقع “اليوم24″، أن الامتحانات انطلقت في أجواء عادية، ابتداء من التحاق الأطر التربوية بالمديريات الإقليمية وسحب المحفظات الكبرى بحضور عدد من التلاميذ داخل مراكز الامتحانات، إلى غاية التحاق التلاميذ بأقسامهم.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الإدارة التربوية للثانوية، تسعى إلى توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ لاجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف.
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