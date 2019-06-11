بسبب اختلالات سوق “كاسابراطا”.. الفتيت يُطيح برئيس دائرة للسواني وأعوان سلطة

أنهت تقارير رفعتها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، مهمة رئيس الدائرة الحضرية السواني، فيما أوقفت عددا من أعوان السلطة بشكل مؤقت عن عملهم، على خلفية الإختلالات التي شهدها ملف سوق القرب بحي كاسابراطا، وانتشار البناء العشوائي في بعض المناطق في طنجة.

وكشفت المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24” أنه تم تعويض رئيس الدائرة الحضرية برئيس الملحقة الإدارية 13 بحي الزاودية عبد الرحيم عطاف.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تم توقيف عدد من المقدمية والشيوخ عن ممارسة مهامهم، بسبب تسجيل خروقات تتعلق بانتشار السكن العشوائي في العديد من أحياء بالمدينة.

ويشكل ملف سوق القرب كساباراطا الذي يدخل ضمن مشاريع طنجة الكبرى، قنبلة موقوتة في وجه المسؤولين، خصوصا وأن هذه الجهات لم تكشف إلى حدود اللحظة عن لائحة المستفيدين من السوق الجديد، وهو ما دفع العديد من “الفراشة” إلى المطالبة مرارا بالكشف عن المقبولين.