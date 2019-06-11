طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، إضافة إلى شمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون مصحوبة محليا ببعض الكتل الضبابية.
وخلال الظهيرة، سيلاحظ ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.
وستهب الرياح قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة إلى ضعيفة شمالية عموما بباقي الجهات، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
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