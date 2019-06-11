حيفا: مصرع عامل سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (43 عاما) مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بناء بأحد أحياء مدينة حيفا، قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

وحاولت طواقم طبية إنقاذ حياة العامل وقدمت له العلاجات الأولية وأجرت له عمليات إنعاش، لكن دون جدوى، وأقرت وفاته بالمكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.