واشنطن تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الخارجية الأميركية، يوم أمس الإثنين، إن الحل الوحيد للأزمة مع إيران هو التوصل إلى اتفاق نووي جديد. ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل إيران مسؤولية محاولتها توسيع برنامجها النووي.

وقال المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي إنه سيتم استهداف أي شركة سواء في القطاع النفطي أو غيره تدعم ماليًا أنشطة طهران، وادعت أن إيران "لا تزال مستمرة في تهديد السلام العالمي".

وشددت على أن "إيران تسير في الاتجاه الخاطئ، وهي تهدد السلم والأمن الدوليين، والحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو التوصل لاتفاق نووي جديد".

كما ثمنت أورتاغوس موقف الشركات والبنوك الأوروبية التي التزمت بالعقوبات على إيران.

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وكان قد أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الإثنين، أن إيران زادت من معدل إنتاج اليورانيوم المخصّب، وذلك بعد قياس نسبته من جانب مراقبي الوكالة.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم في 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران.

كما تضاعف التوتر في الفترة الماضية، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.