شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة أرصاد حضرموت: لا تأثيرات للإعصار المداري "فايو" على بلادنا والان مع التفاصيل

قالت غرفة ارصاد حضرموت، في متابعة ورصد للحالة المدارية " فايو " في بحر العرب انه لا توجد اية خطورة على بلادنا. وأكدت غرفة الأرصاد والانذار المبكر بساحل حضرموت الآتي: Advertisements - غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بحضرموت في متابعة ورصد مستمرة للعاصفة المدارية "فايو" المتواجدة في بحر العرب . - تشير اخر تحاليل الرصد السطحي الى تحرك العاصفة المدارية فايو باتجاه شمال شرق بحر العرب تحديدا منطقة جويجرات شمال الهند وباكستان بعد تعمقها الى اعصار مداري خﻻل اليومين القادمين . - نطمئن جميع المواطنين أنه ﻻتاثيرات محتملة للإعصار المداري "فايو" على بلادنا نتيجة لتواجد كتلة هوائية حارة جافة ونشاط للرياح الموسمية في بحر العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة أرصاد حضرموت: لا تأثيرات للإعصار المداري "فايو" على بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.