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صرف مساعدات غذائية بحضرموت ممولة من برنامج الأغذية العالمي

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شهدت محافظة حضر موت اليوم الثلاثاء بدء فرق توزيع مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، عملية صرف المساعدات الغذائية بالمديريات المستهدفة لشهر مايو.

وتأتي عملية صرف الحصة الغذائية بعد تعرض السواحل الشرقية إلى أمطار رعدية و سيول لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد شهر رمضان المبارك ، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم ، من خلال توزيع المواد الأساسية.

وتحتوي على السلال الغذائية على مادة الدقيق والسكر والزيت والبقوليات بالإضافة إلى التمور المقدمة من المملكة العربية .

يذكر أن عدد السلل التي تم توزيعها 29587 سلة غذائية يستفيد منها شهريا 207109 مستفيد من مختلف مناطق مديريات محافظة حضرموت.

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