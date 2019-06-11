شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مساعدات غذائية بحضرموت ممولة من برنامج الأغذية العالمي والان مع التفاصيل
شهدت محافظة حضر موت اليوم الثلاثاء بدء فرق توزيع مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، عملية صرف المساعدات الغذائية بالمديريات المستهدفة لشهر مايو.
وتأتي عملية صرف الحصة الغذائية بعد تعرض السواحل الشرقية إلى أمطار رعدية و سيول لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد شهر رمضان المبارك ، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم ، من خلال توزيع المواد الأساسية.
وتحتوي على السلال الغذائية على مادة الدقيق والسكر والزيت والبقوليات بالإضافة إلى التمور المقدمة من المملكة العربية السعودية.
يذكر أن عدد السلل التي تم توزيعها 29587 سلة غذائية يستفيد منها شهريا 207109 مستفيد من مختلف مناطق مديريات محافظة حضرموت.
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