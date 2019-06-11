شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 7 بينهم طفلان في انقلاب قارب قبالة اليونان والان مع التفاصيل

لقي طفلان و4 نساء ورجل مصرعهم غرقاً، الثلاثاء، بعد انقلاب قارب كان يقلهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأكد خفر السواحل اليوناني، أنه تم إنقاذ 57 شخصا آخرين في عملية لا تزال جارية، وفقا للعين الإخبارية.

ولم يذكر خفر السواحل المزيد من التفاصيل عن الحادث أو جنسية الضحايا.

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وفي مارس/آذار الماضي، لقي 3 أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم، لدى غرق زورق للمهاجرين بالقرب من سواحل جزيرة ساموس اليونانية.

ويحاول لاجئون ومهاجرون كثيرون عبور بحر إيجة من تركيا، وهي رحلة قصيرة لكن خطيرة وكثيرا ما تتم في ظل أحوال جوية سيئة.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل 55 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر منذ الأول من يناير/كانون الثاني.

فيما قضى 744 في رحلة العبور هذه، وهو عدد أكبر بـ3 مرات من العدد المسجّل سنة 2017.