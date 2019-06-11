شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 4 مدنيين بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل

استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم أرضي خلفته ميلشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية أن مواطنا استشهد وجرح 3 آخرون بانفجار لغم أرضي خلفته ميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة المزارع شرق قطابة جنوبي المحافظة”.

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وأضافت المصادر” أن اللغم انفجر، بسيارة كان على متنها أربعة مزارعين ثلاثة من أسرة واحدة، أثناء عودتهم من مزرعتهم التي يعملون فيها، إلى منزلهم في منطقة قطابة.

وذكرت المصادر” أن الانفجار أسفر عن استشهاد المواطن “عبدالله محمد علي حسين”، وإصابة المواطن عبدالعزيز محمد علي حسين باجل وأحمد علي باجل، وأحمد محمد طمح”.

وأوضحت المصادر” أن الناجين من انفجار اللغم تعرضوا لإصابات خطيرة، حيث تم بتر ساقي أحد المصابين وبتر يد آخر، فيما تعرض ثالثهم لشظايا الانفجار بأنحاء مختلفة من جسده”.