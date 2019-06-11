شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نمساوية تشرع في إزالة الكثبان الرملية من طريق شبوة العبر الدولي والان مع التفاصيل

بتمويل من شركة (او ام في) النمساوية للنفط، صاحبة الامتياز في قطاع العقلة بمديرية عرماء، يجري العمل حاليا على إزالة الكثبان الرملية من طريق العبر- شبوة الدولي.

وثمن الأمين العام للمجلس المحلي بشبوة عبدربه هشله، استجابة الشركة لدعوة محافظ المحافظة للتعاون في تمويل عملية إزالة الكثبان الرملية في مقاطع متفرقة من جسم الطريق..منوها بان كثافة الرمال المتكدسة فيها قد تسببت في إعاقة حركة سير مختلف أنواع المركبات مما ضاعف من معاناة ومتاعب أصحابها..لافتا بارتفاع حركة السير على هذا الطريق الدولي المؤدي الى منفذ الوديعة البري والوحيد الذي يربط الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .

وناشد هشله الاخوة السائقين بضرورة الانتباه لخطورة الرمال المتحركة في الطريق.

