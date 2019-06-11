شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مبكرة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

أشاد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العليي، بجهود قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت و النجاحات التي تحققت في القطاع التربوي والتعليمي على مستوى المحافظة والجمهورية في كافة الجوانب التربوية والتعليمية .

وجاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين، بوكيل الوزارة مدير مكتب تربية حضرموت جمال سالم عبدون واعضاء اللجنة الاشرافية للاختبارات بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة لشئون الهضبة والساحل الدكتور سعيد العمودي والمدير العام للامن والشرطة بالمحافظة العميد منير كرامة التميمي والمدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء مناطق ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن .

وقال الوكيل بن حبريش أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع عن كثب على عملية التهيئة والاعداد من قبل مكتب الوزارة واللجنة لاستقبال العملية الاختبارية لأنهاء المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والادبي والوقوف الى جانبهم لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير الخطة العامة لها .

مؤكداً بأن قيادة السلطة المحلية في المحافظة تولى جل الرعاية والاهتمام بقطاع التربية والتعليم واعطت حيز كبير في خطة عملها منذ عملية تحرير المكلا في استعادة المنشاءات وتأهيلها وترميمها وخلق استقرار نوعي في العملية التربوية والتعليمية .

مشيداً في الوقت نفسه بدور قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة في الوصول نحو تحقيق هذه النجاحات الملموسة على الواقع سواء في تنفيذ الخطط والبرامج المزمنة للعام الدراسي الحالي على مستوى المحافظة ,او انجاز التكاليف الوطنية المتمثلة بأعداد اسئلة الاختبارات للشهادة الثانوية للمحافظات المجاورة والاقليم الشرقي .

مجدداً التأكيد على أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة ستواصل دعمها ومساندتها ووقوفها الدائم الى جانب قيادة مكتب الوزارة من أجل تذليل الصعوبات التي تقف إمام سير عملها خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق التربوي القادم اختبارات انهاء الشهادة الثانوية لضمان نجاح العام الدراسي الحالي 2018/2019 .

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وكان عبدون قد رحب في مستهل اللقاء بزيارة وكيل أول للمحافظة والوفد المرافق له . مستعرضاً جملة الاجراءات التي انجزتها قيادة مكتب الوزارة واللجنة الاشرافية للاختبارات بالمحافظة من حيث استقبال العملية الاختبارية لشهادة انهاء المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة التي يتقدم لها اكثر من ثمانية الف طالب وطالبة في اربع وستين مركز امتحاني في مديريات المحافظة منها عشرة مراكز في مناطق نائية وهذه لأول مرة تتم العملية الاختبارية بهذه المناطق .

مشيراً إلى أنه ولأول مرة تنفيذ ورشة عمل للمكلفين والمختصين بإدارة العملية الاختبارية لأنهاء الشهادة الثانوية، وتقديم أرواق عمل من قبل كوادر مختصة في الاشراف الفني والاداري وعملية الضبط والتحكم للمراكز الامتحانية .

لافتا الى انه خلال العاميين الماضيين صار الطلاب والطالبات يعتمدون بدرجة كبيرة على أنفسهم في حل اسئلة الاختبارات وحرصهم على انضباطهم وتقيدهم بالإجراءات التي تم اتخاذها في القضاء والحد على ظاهرة الغش بتعاون أجهزة الامن والمجتمع المحلي .

مضيفاً، ان الطلاب والطالبات أصبحوا اليوم يحصدون ويتنافسون خلال الاعوام الماضية على المراكز الاولى على مستوى الجمهورية .

واختتم عبدون حديثه بالقول، إن تدخلات قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة في البنية التحتية وتوفير معامل الحوسبة والمختبرات والتغلب على النقص في الكادر التدريسي كان لها الاثر الكبيرفي خلق الاستقرار في العملية التربوية والتعليمية والنهوض بواقع الحقل التربوي والتعليمي على مستوى مديريات المحافظة قاطبة .

من جانبه أكد مدير الامن والشرطة بالمحافظة العميد منير كرامة التميمي ان قيادة وأجهزة الامن في المحافظة ستنفذ خطة أمنية محكمة لتامين كافة المراكز الامتحانية على مستوى المديريات.

فيما أشار مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء مناطق ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن أن المؤسسة ستسعى جاهدة في خلق استقرار التيار الكهربائي خلال أيام الاختبارات لكي يتسنى للطلاب والطالبات المذاكرة وحل الاسئلة بسهولة ويسر دون عوائق .