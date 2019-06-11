شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تقدم ضمانات على غريفيث لاستمراره كمبعوث لدى اليمن والان مع التفاصيل

كشف مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي، عن ضمانات تعهد بها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيوا غوتريش" حول أداء وحيادية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، "مارتن غريفيث".

وقال "العليمي" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن الرئيس هادي تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزام "غريفيث"، بالمرجعيات الثلاث، وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح، وفقاً للقرارات الدولية، والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم، هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة.

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس هادي مساعد الأمين العام للشؤون السياسية "روز ماري ديكارلو"، بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح، في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف "العليمي"، أن المسؤولة الأممية "روز ماري"، أكدت أنها ستظل على اتصال مستمر مع الحكومة الشرعية لضمان سير خطوات السلام وفقاً للمرجعيات والاتفاقات والتأكد من تطبيق القرارات الدولية، وأنها ثمنت جهود الحكومة في التعاطي المسؤول والإيجابي مع جهود الأمم المتحدة.

ووصف "العليمي" اللقاء بين الرئيس هادي والمسؤولة الأممية بأنها كان لقاءً بناءً ومثمراً، كما أنه تناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام، وملاحظات الحكومة على ما تم، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.