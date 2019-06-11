لجنة الطوارئ بالانتقالي تلتقي إدارة المياه والصرف الصحي بعدن

بتكليف من اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، التقت لجنة الطوارئ بالمجلس، برئاسة عبدالرحمن شيخ، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس اللجنة، والمهندس عدنان الكاف، رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بالأستاذ زكي حداد، نائب رئيس مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن.

و في مستهل اللقاء نقلت اللجنة، تحيات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إدارة وكوادر المؤسسة، وكذا إشادته بالجهود الجبارة التي يقومون بها بكل اخلاص وتفاني في عملهم الإنساني، رغم شحة الأمكانيات وقلتها.

وجرى خلال اللقاء، الذي شهد حضور الدكتور عبدالناصر الوالي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، عضو لجنة الطوارئ، مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المؤسسة وحجم الأضرار التي خلفها هطول الأمطار في اليومين الماضيين .

كما استعرض اللقاء ايضاً إمكانية دعم المجلس الانتقالي الجنوبي للمؤسسة بما يمكنها من التغلب على المشاكل والأضرار التي خلفتها تلك الأمطار، حيث اطلعت اللجنة على حجم المساعدة التي تحتاجها المؤسسة لتلافي حدوث مثل تلك المشاكل والأعطاب مستقبلاً .