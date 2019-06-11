بومبيو في الهند وسريلانكا قريبا.. و"الفرص الكبيرة" على أجندته

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الـ24 من الشهر الجاري، زيارة إلى الهند وسريلانكا.

ففي الهند، سيلتقي الوزير الأمريكي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ثم يتوجه إلى سريلانكا تعبيراً عن تضامنه مع شعبها بعد الأحداث الأخيرة.

وقال بومبيو للصحفيين، الإثنين، إنه سيعلن عن مجالات جديدة للتعاون مع مودي، في خطاب سيلقيه الأربعاء في واشنطن قبل رحلته إلى نيودلهي.





وأكدت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس، في مؤتمر صحفي بعد تصريحات بومبيو، أن الأخير سيتوجه إلى الهند في 24 حزيران/يونيو، موضحة أنه سيلقي قبل ذلك خطاباً حول استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي.

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وأضافت أن "فوز رئيس الوزراء مودي في الانتخابات الأخيرة يشكل فرصة ممتازة له لتنفيذ رؤيته لهند قوية ومزدهرة تلعب دورا قياديا على المستوى العالمي".

وأشارت أورتيجاس إلى أن بومبيو سيعمل مع مودي "لتعزيز الشراكة" دعماً لمنطقة حرّة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، بينما تواجه واشنطن توتراً كبيراً مع بكين.

وفاز مودي، في أكبر انتخابات يجريها بلد في العالم، مؤيدا لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة خصوصاً في مجال الدفاع.





ولفتت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أنّ رحلة بومبيو التي ستستمر حتى 30 يونيو/حزيران، ستتخلّلها محطة في سريلانكا التي تعرضت لهجمات إرهابية أوقعت 258 قتيلاً في عيد الفصح.

وأضافت أن بومبيو "سيعبّر عن تضامن أمريكا مع شعب سريلانكا بوقوفه متحداً في وجه اعتداءات عيد الفصح المقيتة"، وسيبحث في فرص أكبر في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.



وبعد ذلك، سيلتحق بومبيو بوفد الرئيس ترامب الذي سيشارك في قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان، وسيزور كوريا الجنوبية.