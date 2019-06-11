من أبوظبي إلى برلين.. 9 لقاءات تاريخية جمعت محمد بن زايد وميركل

يدخل قطار لقاءات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، محطته التاسعة بالزيارة المرتقبة للشيخ محمد بن زايد إلى برلين اليوم، في سبيل تعزيز التعاون والعلاقات بين الدولتين.

ومنذ عام 2006، سجلت أبوظبي وبرلين 8 لقاءات تاريخية جمعت الطرفين، حيث كان اللقاء الأول في برلين قبل 13 عاماً، بينما سجلت المستشارة الألمانية أول زيارة إلى الإمارات في العام 2007.

وزار الشيخ محمد بن زايد ألمانيا 5 مرات، وكانت في أعوام 2006 و2009 و2012 و2014 و2016، لتصبح زيارته لبرلين التي تبدأ خلال ساعات هي السادسة، فيما زارت ميركل الإمارات ثلاث مرات في سنوات 2007 و2010 و2017، تأكيداً على استمرارية تطوير الشراكة الاستراتيجية، وأبدت الدولتان اهتماماً بالعلاقات الاقتصادية والقضايا السياسية المختلفة.

زيارات محمد بن زايد لألمانيا

في عام 2006، زار الشيخ محمد بن زايد العاصمة الألمانية برلين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وخلال العام 2009، ناقش الشيخ محمد بن زايد مع ميركل الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، ومحاولة حل أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتها.

أما في عام 2012، فكانت اهتمامات ولي عهد أبوظبي في لقائه مع المستشارة الألمانية تدور حول تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومدى ارتياحه لمستوى التعاون الدولي، والارتقاء في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والتعليم العالي، والاستفادة من برلين في خبراتها بالطاقة المتجددة.





وحل العام 2014، ليبحث ولي عهد أبوظبي فيه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع ألمانيا، مؤكداً أنها نموذج يحتذى به في العلاقات القائمة على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1972.

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ثم في 9 مايو/أيار 2016 استقبلت ميركل، الشيخ محمد بن زايد، في برلين، حيث بحث ولي عهد أبوظبي مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

3 زيارات لميركل

ومن برلين إلى أبوظبي، حيث كانت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأولى إلى الإمارات في العام 2007، واستقبلها حينها الشيخ محمد بن زايد.

ميركل، أعربت حينها عن ثقتها في نمو العلاقات بين الطرفين في قطاعات وجوانب عدة، إذ تناولت الزيارة استعراض العلاقات الثنائية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري، ورؤية البلدين في إحياء السلام بين فلسطين وإسرائيل.





وفي عام 2010، شهدت زيارة ميركل للإمارات توقيع اتفاقيات اقتصادية وعلمية، تلبي طموحات البلدين، وتضمنت الاتفاقية اهتمام الإمارات بالاستعانة بالخبرات الدولية المتقدمة في مجال الطاقة النظيفة، وتطوير الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التنمية المستدامة وتقنياتها، لمواجهة تحديات المستقبل.

كما سجل مايو 2017، استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد، وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اللقاء التاسع

ويزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يومي الثلاثاء والأربعاء، ألمانيا، حيث يتوقع تعزيز العلاقات بين البلدين.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقى هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، هذا الأسبوع، في مجلس قصر الشاطئ.





ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء بوزير الخارجية الألماني وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها ومجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل ما يجمعهما من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.