دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا.. تعاون في كل المجالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شراكة متميزة تفتح آفاق ومسارات التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتطور في مجالات الطاقة، وسياسات المناخ، والاقتصاد الأخضر، والبنى التحتية وشبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني، فضلا عن التعاون في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي والمائي والفضاء.

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