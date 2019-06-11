نيويورك تايمز توقف الرسومات السياسية بسبب ترامب ونتانياهو

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الإثنين أنها ستتوقف عن نشر رسومات كاريكاتورية سياسية في نسختها الدولية، بعد أكثر من شهر على نشر رسم "معادٍ للسامية" ظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استدعى اعتذار الصحيفة عنه لاحقاً.

وقال جيمس بينيت، محرر الصفحة الافتتاحية للصحيفة، في بيان، إن الصحيفة ستتوقف رسمياً عن نشر رسوم كاريكاتورية افتتاحية في مطلع يوليو (تموز) المقبل.

وأضاف بينيت في البيان "نخطط لمواصلة الاستثمار في أشكال صحافة الرأي، بما في ذلك الصحافة المرئية، التي تظهر حرية التعبير، ضمن مجموعة متنوعة من وجهات النظر عبر جميع برامجنا"، لافتاً إلى أن الخطوة ستجعل النسخة الدولية من الصحيفة، تتماشى مع الطبعة الأمريكية.

وصدر البيان بعد ساعات من كشف رسام الكاريكاتير باتريك شابات خطط الصحيفة في مدونته، حيث ربط القرار بـ "الغضب الواسع" الذي أعقب نشر الصحيفة رسماً معادياً للسامية لنتانياهو وترامب.

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وقال شابات في مدونته: "أخبرني أحد المسؤولين في الصحيفة، الأسبوع الماضي، أنهم سيوقفون نشر الرسوم الكاريكاتورية السياسية الداخلية بحلول يوليو(تموز)"، معبراً عن حزنه العميق من القرار.

وتابع "أخشى أن الأمر لا يتعلق فقط بالرسوم الكاريكاتورية، بل بالصحافة والرأي بشكل عام، نحن في عالم يتجمع فيه الغوغاء الأخلاقيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لينهالوا على غرف الأخبار بآرائهم مثل العاصفة".

وواجهت الصحيفة انتقادات شديدة في أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشرها رسماً كاريكاتورياً أظهر نتانياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد ترامب الضريرا والذي اعتمر قلنسوة يهودية.

واعتذرت الصحيفة رسمياً، وقالت إن "الصورة كانت مسيئة وكان قرار نشرها خاطئاً".