10 مرشحين لخلافة تيريزا ماي

قال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إن 10 مرشحين يتنافسون على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في زعامة الحزب، في انتخابات يتوقع أن تهمين عليها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت لجنة 1922 بالحزب وهي التي تنظم التنافس على القيادة إن المرشح الأوفر حظاً بوريس جونسون ووزير الخارجية جيريمي هانت ووزير البيئة مايكل جوف ووزير الداخلية ساجد جاويد سيكونون من بين المرشحين الذين سيدخلون في الجولة الأولى من التصويت أمام نواب الحزب الـ.313