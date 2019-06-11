بيونغ يانغ تدعو واشنطن الى تغيير "سياستها العدائية"

دعت وسائل الإعلام الرسمية في ​كوريا الشمالية​ ​واشنطن​، الى التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه ​بيونغ يانغ​، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيجعل الاتفاقات بين البلدين "حبرا على ورق".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية في بيان إن السياسة الأميركية المتغطرسة والفردية لن تنجح أبدا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تقدّر السيادة". وحذرت الوكالة من أن البيان المشترك الذي وقعه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وزعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ خلال قمتهما في سنغافورة، ويتعهد بالعمل على إقامة علاقة جديدة، "معرّض لخطر أن يصبح حبرا على ورق لأن الولايات المتحدة تتجاهل تنفيذه".

وتأتي تصريحات بيونغ يانغ هذه على خلفية جمود يسود التسوية في شبه الجزيرة الكورية بعد فشل القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي في فبراير الماضي، حيث اصطدمت مطالب ترامب بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي بمطالب كيم تخفيف العقوبات عن بلاده.