بوتين وولي عهد أبو ظبي ناقشا قضايا التعاون الرئيسية وأكدا أهمية الاستقرار بالمنطقة

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "​الكرملين​" أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أجرى مكالمة هاتفية مع ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​".

وأوضح في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا القضايا الرئيسية للتعاون الروسي ​الإمارات​ي، بما في ذلك تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين ​روسيا​ والإمارات، الّذي تمّ توقيعه عقب المحادثات بين بوتين وآل نهيان في موسكو في حزيران الماضي"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تقييم إيجابي للعمل المشترك على تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وبيّن أنّ "عند تبادل الآراء حول الوضع في ​الخليج الفارسي​، أشار كلا الجانبين إلى أهميّة الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".