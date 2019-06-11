أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وأوضح في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، الّذي تمّ توقيعه عقب المحادثات بين بوتين وآل نهيان في موسكو في حزيران الماضي"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تقييم إيجابي للعمل المشترك على تطوير العلاقات في مختلف المجالات".
وبيّن أنّ "عند تبادل الآراء حول الوضع في الخليج الفارسي، أشار كلا الجانبين إلى أهميّة الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وولي عهد أبو ظبي ناقشا قضايا التعاون الرئيسية وأكدا أهمية الاستقرار بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.