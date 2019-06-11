سقوط اول ضحية لموجة الحر الشديد في الكويت

أفادت صحيفة "الرأي" ​الكويت​ية، عن مقتل وافد مصري متأثرا بضربة شمس في منطقة السرة الكويتية، في ظل موجة الحر الشديد التي تجتاح الكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن "عمليات ​وزارة الداخلية​ تلقت بلاغا عن سقوط شخص قرب ممشى السرة، وبعد انتقال فرق ​الأمن​ والطوارئ إلى الموقع، تبين أنه فارق ​الحياة​، فيما عثر بجانبه على أدوات تخص عمله صبّاغا". وأضاف المصدر، ان "​تقرير​ الطب الشرعي أظهر أن الجثة لوافد مصري والوفاة حدثت نتيجة تعرضه لضربة شمس بسبب مكوثه في مكان مكشوف لفترة طويلة".

وتشهد الكويت منذ أيام ارتفاعا ملحوظا في ​درجات الحرارة​، حيث وصلت في بعض المناطق لأكثر من خمسين درجة مئوية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة.