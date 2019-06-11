لافروف: روسيا تنتظر رد أميركا على مقترحاتها بشأن الحد من الأسلحة النووية

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنّ "روسيا تنتظر الرد الأميركي على المقترحات الروسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحدّ من الأسلحة النووية".
ولفت خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، إلى أنّه "لا يزال الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة في دائرة الضوء. ففي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العواقب الّتي قد تؤدّي إليها الخسارة الكاملة لأيّ قيود في مجال الصواريخ النووية".
وركّز على أنّ "جميع المبادرات الروسية في هذا المجال تبقى سارية، ولاحظنا الاستعداد للتفاعل الّذي أعلنته واشنطن. ونتوقع إجراءات محدّدة"، مؤكّدًا أنّه "يتعيّن على روسيا والولايات المتحدة الأميركية اعتماد بيان مشترك بشأن عدم قبول وعدم السماح لأيّ صراع نووي".
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