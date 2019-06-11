وزارة العدل الأميركية أرسلت طلبا رسميا إلى بريطانيا لتسليم أسانج

أرسلت ​وزارة العدل الأميركية​ طلبًا رسميًّا إلى سلطات ​بريطانيا​، لتسليمها مؤسس "​ويكيليكس​" ​جوليان أسانج​.

ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنّ "الطلب تمّ إرساله يوم الخميس"، موضحةً أنّ "المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تنصّ على إرسال الطلب في غضون 60 يومًا من اعتقال أسانج، الّذي حصل في 11 نيسان في السفارة الإكوادورية في لندن". وذكرت أنّ "في الوقت نفسه، وفقًا للاتفاقية، بعد تقديم الطلب لن تتمكّن الولايات المتحدة بعد الآن من تقديم تهم جديدة ضدّ أسانج، ويمكن أن يكون الاستثناء فقط هو الجرائم المرتكبة بعد تسليمه لأميركا".

يُذكر أنّ أسانج كان مختبئًا في السفارة الإكوادورية منذ عام 2012 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد، بالإضافة إلى ذلك، كان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه عقوبة الإعدام أو السجن لسنوات عديدة بعد نشره وثائق سرية.