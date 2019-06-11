الصليب الأحمر: 4 جرحى في حادث سير في الجية

أفاد ​الصليب الأحمر​ اللبناني بسقوط 4 جرحى في ​حادث سير​ في ​الجية​ وقام عناصر الصليب الأحمر بنقل جريحين إلى المستشفى واسعاف جريحين في مكان الحادث.

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