السيد: موازنة أقل من تقليدية لمعالجة وضع أكثر من مأسوي

علق النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ على ​جلسات مناقشة​ ​الموازنة​ قائلا: هي موازنة أقل من تقليدية لمعالجة وضع أكثر من مأسوي. ‏يفتشون عن القرش في الجيوب والأركيلة، ‏ويتعامون عن سيول الهدر والبعزقة في المؤسسات العامة والمرافئ والصناديق والمجالس والهيئات والخليوي و​مصرف لبنان​ و​الريجي​ والخليوي وغيره، وكلها محميات لهذا وذاك".

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