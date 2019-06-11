سامي الجميل: التشنجات الطائفية هي أكثر مخدر للشعب اللبناني

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تصريح من دار الفتوى ان "التشنجات الطائفية هي أكثر مخدر للشعب اللبناني مما هي حقيقية، ندعو الشعب اللبناني لليقظة وعدم الإنجرار وراء هذا المنطق، وليتذكر كل شخص أنه انسان ولديه ألحق أن يعيش في لبنان بكرامة".
وأشار إلى ان "هدفنا بناء دولة قانون، اقتصادها قوي دولة ترعى كل اللبنانيين وشرط هذه الدولة أن تكون سيدة حرة ومستقلة".
وأضاف "يبررون فشل التسوية السياسية الذريع و يحاولون أن ينسوا الناس ما وصل إليه البلد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
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