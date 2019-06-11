عون عرض مع كوبيتش للتحضيرات لإعداد تقرير عن القرار 1701 لعرضه أمام مجلس الأمن

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وعرض معه للتحضيرات الجارية لإعداد تقرير عن ​القرار 1701​ لعرضه أمام ​مجلس الأمن​.

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