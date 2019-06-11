شهيب: سنعطي بالدورة الثانية للبروفيه الفرصة للذين لم يعطوا ترشيحات للدورة الأولى

أوضح وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في تصريح له من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، "أنّني بحثت مع الرئيس عون في موضوع "الجامعة اللبنانية" في ظلّ الإضراب، وأتمنّى أن يُصار إلى فكّ هذا الإضراب لإنقاذ العام الدراسي من أجل طلابنا".
وشدّد على أنّ "الحفاظ على هذه الجامعة واجب، ومطالب المعلمين محقّة طبعًا"، لافتًا إلى "أنّنا سنعطي في الدورة الثانية للبروفيه، الفرصة للذين لم يعطوا ترشيحات للدورة الأولى نتيجة تخلّف مدارسهم عن تقديم لوائح بأسمائهم".
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