"الجامعة الإسلامية" بصور استضافت معرض التكنولوجيا الذكية للمنازل والمؤسسات التعليمية

استضافت "​الجامعة الإسلامية​" في صور، معرض التكنولوجيا الذكيّة للمنازل والمؤسسات التعليمية الّذي أقامته شركتا "novo" و"IET"، وذلك برعاية وحضور وزير التكنولوجيا والإستثمار عادل أفيوني. وكانت مشاركة فاعل من الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية.

وتناول المعرض أحدث التقنيّات الذكيّة وتطبيقاتها في مجال المنازل والمنشآت الذكيّة وأنظمة التعليم الرقمي، كما شمل المعرض أنظمة الحماية والمراقبة على أنواعها وأنظمة التواصل الرقمي.

وقدّمت شركة "novo" حلولًا متكاملة شملت المنازل الذكيّة، شبكات المعلوماتيّة الرقميّة وأحدث الأنظمة الذكيّة الّتي تعتمد على تقنيّات "GPS" و"IOT"، وهذه الأنظمة تشمل التحكم الإلكتروني، الصوتيّات، الإضاءة، البوابات الإلكترونية، الفيديوفون وأنظمة المراقبة والإنذار، أنظمة ري للمنازل وأجهزة طبيّة شخصيّة.

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بدورها، قدّمت شركة "IET" عرضًا لنظم التعليم الرقمي الحديث، وهو من أهمّ النظم العالميّة المُعتمدة وتكامله مع نظام الطباعة الثلاثية الأبعاد.

من جهة أُخرى، قامت الشركتين بتكريم أفيوني والنائبة ​عناية عزالدين​ ورئيسة "الجامعة الإسلامية" الدكتورة ​دينا المولى​ ممثَّلةً بمدير فرع صور الدكتور أنور ترحيني.

ويعتبر هذا المعرض هو الأوّل من نوعه في محافظة ​الجنوب​، ويؤسّس لفاعليّات مستقبليّة في مجال التكنولوجيا الذكيّة.