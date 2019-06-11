افرام: ما يجري في بعلبك الهرمل غير مقبول وانتهاك لسيادة الدولة

رأى النائب ​نعمة افرام​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما يجري في ​بعلبك الهرمل​ غير مقبول وانتهاك لسيادة ​الدولة​ وأمان المواطنين الأبرياء. نشد على يد ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ لإنهاء هذه الحالات الشاذة".

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