فضل الله: سنسعى لاسقاط الضرائب التي تطال الفئات الشعبية الفقيرة

أشار النائب ​حسن فضل الله​ إلى انه "سبق أن أثرنا ملف الحسابات المالية وهو موضوع اليوم على المسار القانوني الصحيح حيث بدأ التدقيق في الحسابات في ​ديوان المحاسبة​، ونحن بانتظار تحويل القطوعات من ​الحكومة​ الى المجلس وعند انجاز القوانين المتعلقة بها سيكون ذلك تصحيحا لمسار طويل من الانحرافات الخطيرة في مالية ​الدولة​".

وأكد في مؤتمر صحفي انه "لدينا مشروع وطني للحدّ من ​الفساد​ ومن الهدر لن نتراجع عنه ونحن بانتظار تحويل قطوعات الحساب من الحكومة للمجلس"، مشددا على ان "​الموازنة​ تشكل المدخل الالزامي لاي اصلاح مالي".

وشدد على "رفض المس برواتب ذوي الدخل المحدود في ​القطاع العام​، ونحن لم نقبل بفرض الرسوم على السلع المستوردة ووضع رسم نوعي على البضائع المستوردة من الخارج".

وأضاف "أعدنا بالأمس مع المعنيين ب​حزب الله​ مرة جديدة دراسة جميع مواد ​قانون الموازنة​ وخلصنا إلى مجموعة توجهات على ضوئها سنناقش في ​لجنة المال​ والهيئة العامة وهذه التوجهات أولها اننا "سنسعى لاسقاط ​الضرائب​ التي تطال الفئات الشعبية الفقيرة وهذا يتوقف على التزام الكتل بوعودها السابقة".