قيومجيان: علم سيزوبيل سيبقى مرفوعا

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان في تصريح بعد زيارته مؤسسة سيزوبيل ان "المؤسسة ستستمر لكل اللبنانيين والنواب مشكورين، كما نشكر رئيس الجمهورية ميشال عون لاتصاله بوزير المال علي حسن خليل الذي لبى النداء وصوف الأموال لهذه المؤسسة". وأكد انه "ليس المهم من يرفع العلم المهم أن علم سيزوبيل سيبقى مرفوعا".
وأضاف "وجهت امس نداء الى كل المقتدرين والمتمولين كي لا نترك مجتمعنا وانساننا"، طالبا "عدم تعديل لائحة الطعام التي كانت تقدّم الى الأطفال في المؤسسة".
وتوجه إلى جميع اللبنانيين في الخارج والاغتراب، قائلا: "وطنكم وشعبكم بحاجة لكم ونحن لا نطلب منكم الاستثمار بل المساعدة ونحن بحاجة لدعمكم".
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