سرايا حلبا تشهد ازدحاما كثيفا للنازحين السوريين منذ الصباح

تشهد باحة سرايا حلبا ومركز "​ليبان بوست​" منذ الساعة الثامنة صباحاً ازدحاماً كثيفًا للنازحين السوريين، لتقديم معاملة للبطاقات الحمراء، وأخذ صورة لبصمة العين، لكل نازح سوري، ليتم تقديمها للجهة الداعمة للأمم المتحدة ​برنامج الأغذية العالمي​، حتى تبقى البطاقة الحمراء التي بحوزتهم فعالة، ويتمكنوا من الإستفادة منها لكافة التقديمات.

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