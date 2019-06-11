قوى الأمن: شعبة المعلومات أوقفت 38 سوريًا في الصويري بجرم دخول لبنان خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 38 شخصًا من التابعية السورية، (بينهم 8 نساء و17 طفلًا)، وذلك بتاريخ اليوم 11 حزيران 2019، في بلدة ​الصويري​- ​البقاع الغربي​، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة".

وبيّ،ت في بلاغ أنّ "الموقوفين سُلّموا إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".