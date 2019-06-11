ترك السفير علي المولى بسند إقامة في قضية التسريبات الدبلوماسية

أعلن وكيل الدفاع عن رئيس دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى، المحامي حسن بزي، أنّه "تمّ ترك المولى بسند إقامة"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تحديد مهلة أسبوع لتقديم مذكّرة تعليقًا على الإستجواب".
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قد تابع التحقيق مع المولى في ملف ما يُعرف بـ"تسريبات المحاضر الدبلوماسية".
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