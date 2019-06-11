ترك السفير علي المولى بسند إقامة في قضية التسريبات الدبلوماسية

أعلن وكيل الدفاع عن رئيس دائرة الشؤون العربية في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السفير علي المولى، المحامي ​حسن بزي​، أنّه "تمّ ترك المولى بسند إقامة"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تحديد مهلة أسبوع لتقديم مذكّرة تعليقًا على الإستجواب".

وكان قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ ​غسان عويدات​ قد تابع التحقيق مع المولى في ملف ما يُعرف بـ"تسريبات المحاضر الدبلوماسية".