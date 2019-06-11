شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل نصر الدين: البرلمان لن يناقش قانونا يسمح بطرد مواطن من"شقته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، إن لجنة الاسكان بالبرلمان لم تناقش قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، لكن ماتم مناقشته هى الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.

وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن البرلمان يناقش هذه الجزئية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، على أن يصدر هذا التشريع خلال دور الانعقاد الحالى.

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ونفى نصر الدين، أن البرلمان سيناقش تشريعاً يقضى بطرد أى مواطن من شقته، مؤكداً حرص مجلس النواب كل الحرص على مصلحة المواطنين، ولن يقبل أى نائب بأن يتم طرد مواطن من مسكنه.

وتابع النائب إسماعيل نصر الدين، أن اللجان الإلكترونية تسعى لإثارة الرأى العام، من خلال نشر معلومات مضللة بهدف حدوث بلبلة.