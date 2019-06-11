شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى يفضح تناقض أردوغان: يتحدث عن إصلاح القضاء وهو أول من اعتدى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب التركى إرغون باباهان أن تركيا تواجه أزمة كبيرة حاليا بسبب سياسات أردوغان القمعية لافتا إلى أن تقرير الاتحاد الاوروبى الصادر مؤخرا عن الأوضاع فى تركيا جاء نتيجة للتناقض الكبير بين أفعال أردوغان وأقواله ، موضحا أننا نرى الآن رئيسا تستر على الفساد والفاسدين وبدلا من محامتهم قام بنقل القضاة واعتقلهم.

أضاف باباهان فى مقال نشرته صحيفه أحوال التركية، أننا فى تركيا نواجه حاكم أرهب معارضيه وعاقبهم وارتكب مخالفات جسيمة ولا مجال لإصلاح القضاء فى عهده لأنه يفتقد للإستقلالية لافتا إلى النظام القضائى فى تريكا أصبح فاسدا فى الوقت الحالى بسبب سياسات أردوغان.

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وأكد باباهان أن عددا كبيرا من الأحكام أصبح يصدر من القصر الرئاسى بدلا من المحكمة ،كما أن أردوغان لا يسمح للقضاء بإصدار قرار بشأنهم دون مراجعته لافتا إلى أن أردوغان تحدث فى خطاب له عن "الإصلاح القضائى"، وتناسى أنه أول من اعتدى على استقلالية القضاء.

ولفت إلى أن أردوغان يتحدث كثيرا عن حرية التعبير، رغم قيامه بحجب عدد كبير من المواقع؛ بداية من موقع ويكيبيديا الشهير وصولاً لموقع "أحوال تركية" لأسباب تعسفية.