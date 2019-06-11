شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعقد أولى اجتماعات لجنة التدريب بحضور خبراء الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نقابة الإعلاميين أمس الدعوة لعدد من أصحاب الخبرات في مختلف التخصصات الإعلامية، لحضور أول اجتماع.

وعقدت لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي أيمن عدلي عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين ، أول اجتماع لها وذلك لمناقشة خطة واستراتيچية اللجنة خلال الفترة القادمة.

شارك فى الاجتماع الدكتور محمد سعيد محفوظ مستشار رئيس تحرير الأهرام ، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، زينهم بدوي الأمين العام لاتحاد كتاب مصر والنائب الأسبق لرئيس الإذاعة، چورچ رشاد مدير إدارة المذيعين بقطاع الأخبار بماسبيرو، والدكتور محمد عبده بدوي المذيع بقطاع الأخبار، أيمن عطية مدير البرامج السياسية بإذاعة صوت العرب، دينا قنديل المذيعة بقناة النيل الثقافية، بسنت محمود المذيعة ، و مني المراغي، ومها موسى، وطه فرغلي مدير تحرير مجلة المصور، والدكتورة سمر أباظة رئيسة الأكاديمية المصرية للدراسات.

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن التدريب والتعليم المستمر من شروط التميز المهني، وأن إصلاح مهنة الإعلام يبدأ من نشر ثقافة التدريب، وتقديم نموذج تدريبي يرتقي بالإعلاميين على اختلاف أعمارهم وخبراتهم، وفي مختلف الأفرع والتخصصات لمواكبة تطورات ومتغيرات المهنة.

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وأكد الحاضرون على أهمية التطبيق العملي في كافة الفعاليات التدريبية، وتطوير حوافز تدريبية تعقب كل فعالية، تشمل التدريب في مؤسسات إعلامية، والتزام المؤسسات بتدريب أبنائها، وربط التدريب بالترقي الوظيفي.

كما اتفقوا على ضرورة الاهتمام بالتدريب على مهارات الإعلام الجديد، وصناعة المحتوى السمعي والبصري وبثه عبر الإنترنت، وربط التدريب بالتثقيف ونقل الخبرات، وتشجيع الكوادر الشابة على توسيع مداركها المعرفية، من خلال إنشاء نادٍ للقراءة، وعقد صالونات ومنتديات للحوار، تستضيف قامات في الفكر والإعلام، وتناقش أهم المؤلفات التي يحتاج أبناء المهنة للاطلاع عليها واستيعابها.

كما أعربوا عن أملهم في وضع منهج تدريبي، يضمن توحيد المصطلحات المهنية، واقتراح محتوى مواكب للعصر، مع إتاحة الفرصة لكل مدرب لوضع بصماته الإبداعية خلال الشرح والتدريب، وسعي النقابة لاكتشاف المواهب الإعلامية في الجامعات والأوساط الشبابية ورعايتها.

كما ناقشوا أهمية تحديد الجمهور المستهدف من النشاط التدريبي للنقابة، وهل هم فقط من أعضائها المحترفين، أم من هواة المهنة ودارسيها، مطالبين بوضع شروط ومواصفات للمدرب الإعلامي، وضرورة إلحاقه بورشة تدريب المدربين TOT إن لم يكن قد اجتازها من قبل، وأهمية عقد بروتوكولات للتعاون والتنسيق بين النقابة والجهات المعنية بتطوير الكوادر المهنية محلياً وعالمياً.

وأكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة ، أن هذا المشروع التدريبي الطموح يصبّ في مصلحة الوطن، لأن تحسين الأداء وتطوير القدرات يضمن صياغة رسالة إعلامية مهنية، تخدم المصلحة العامة، وترتقي بوعي الجمهور، كما ركز على احترام النقابة لكافة الخبرات والقامات المهنية، واهتمامها بالاستماع لكل الآراء والاستفادة من مختلف التجارب، قبل الإعلان عن خطتها التدريبية خلال أيام.