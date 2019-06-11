شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات كشفت دور مصر فى قيادة إفريقيا.. مهرجان الأقصر والكان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن مصر كان لها دور كبير فى تنمية القارة الأفريقية، موضحا أن الدور المصرى الواضح برز خلال السنوات الأخيرة، كقاطرة تجر العمل الإفريقى المشترك، وذلك من خلال الأهمية الجيوستراتيجية والتاريخية والحضارية لمصر كونها نقطة اتصال بين الشرق والغرب، فضلا عن التغيرات الجذرية التى طرأت على العلاقات المصرية الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الباحث السياسى، أن دور مصر فى تنمية القارة الأفريقية عبَّر عنها سلسلة من الفعاليات التي عكست بروز مكانة إفريقيا فى السياسات المصرية، واهتمامات الرأى العام بجانب الفعاليات الثقافية مثل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، واختيار أسوان كعاصمة للشباب الإفريقى، وأخيرا استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وسلسلة المؤتمرات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السياسي لدفع الدور المصرى فى إفريقيا.

