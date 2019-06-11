شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات كشفت دور مصر فى قيادة إفريقيا.. مهرجان الأقصر والكان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الباحث السياسى، أن دور مصر فى تنمية القارة الأفريقية عبَّر عنها سلسلة من الفعاليات التي عكست بروز مكانة إفريقيا فى السياسات المصرية، واهتمامات الرأى العام بجانب الفعاليات الثقافية مثل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، واختيار أسوان كعاصمة للشباب الإفريقى، وأخيرا استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وسلسلة المؤتمرات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السياسي لدفع الدور المصرى فى إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات كشفت دور مصر فى قيادة إفريقيا.. مهرجان الأقصر والكان الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.