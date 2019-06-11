لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها اليوم والاتصالات تناقش جدوى المدن التكنولوجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، عددا من الاجتماعات اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تواصل لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة طلب الإحاطة بشأن توفير مترجمين للغة الإشارة بجميع قطاعات الدولة المختلفة التى تتعامل مع الجمهور (أقسام الشرطة – المستشفيات). فيما تناقش لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلب الإحاطة، بشأن استيضاح جدوى المدن التكنولوجية التى إنشاتها وزارة الاتصالات خلال الفترة الماضية. Advertisements أما لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تواصل مناقشة موضوعي طلبا الإحاطة، بشأن إلقاء مخلفات القمامة الخاصة بمحافظة القاهرة بشكل عشوائى خلف أرض كلية الهندسة بحلوان، مما يسبب أضراراً بيئية وصحية على المواطنين، والآثار الكارثية لاستخدام الأكياس البلاستيكية في نقل وتداول الأطعمة وما تسببه من أضرار صحية خطيرة على المواطنين خاصةً بعد إقرار منظمة الصحة العالمية تقارير بشأنها. بدورها تبحث لجنة الشؤون الأفريقية، التطورات فى منطقة القرن الإفريقى.

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