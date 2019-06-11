شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا بلا حريات.. تكميم الأفواه وراء فشلها فى الانضمام للاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات والجرائم التى وقعت فى تركيا فاقت جرائم العالم وسط استنكار المجتمع الدولى، لافتا إلى أن الأزمة التركية ستستمر وسيظل النظام التركى يكمم الأفواه ويباشر اعتقالاته العشوائية والعدائية لشعبه.

وأضاف عبد النعيم، أن النظام التركى لاحق القضاة والصحفيين وغيرهم من كبارة قادة الجيش والشرطة والمسئولين، واعتقل الآلاف، فهل نسمع الإخوان الإرهابية مجددا تتحدث عن حرية أو عدالة داخل تركيا.

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لفت "عبد النعيم" ، إلى أن الاتحاد الأوروبى رفض ضم تركيا بسبب تلك الانتهاكات والتقرير والإعداد لحالات الاعتقال العشوائية والسقطات التي يقوم بها أردوغان، فى حين صمتت منظمة هيومان رايتس واتش وغضت الطرف عن هذه الجرائم، ولَم نسمع منها كلمة واحدة توثق جرائم السلطة التركية، بالرغم من اعتقال الأخيرة لمندوبيها.