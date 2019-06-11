البورصة ترتفع 0.9% مع بداية تعاملات الثلاثاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.94% إلى مستوى 14281 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أمس الاثنين، بنسبة 1.71% إلى مستوى 14148 نقطة، وسط اتجاه من المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

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