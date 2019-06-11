واشنطن: تهديدات إيران وابتزازها النووي تصرف معهود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أوتاجاس، مساء الاثنين، أن التهديد واستخدام "الابتزاز النووي"، في إشارة إلى تهديد إيران سابقاً برفع التخصيب، هو تصرف إيراني معهود - وفقا للعربية.

وتابعت: "ربما يهددون غداً على الأغلب بإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى. هذا لا يفاجئنا".

إلى ذلك، شددت على أن "الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي عمل ضد الأمريكيين أو مصالحهم".

وأضافت: "تهديدات إيران توضح مدى التحدي الذي تشكله للأمن والسلام".

"لا حل إلا باتفاق جديد"

Advertisements

كما شددت على أن الحل يكمن في اتفاق جديد أفضل من الاتفاق النووي السابق.

وفي إشارة إلى الوساطات بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تخفيض التصعيد، وآخرها الوساطة اليابانية والألمانية، قالت "إيران تعرف كيف تتصل بنا".

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصّب.

وأعرب عن قلق وكالته من الجهود الإيرانية لاستئناف تخصيب اليورانيوم، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

وسبق أن أعلنت إيران في مايو الماضي أيضا، أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".

وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، من الاتفاق، وفرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على إيران.