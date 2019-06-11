مصرع 8 وإصابة 16 في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، اليوم الثلاثاء، في تصادم وانقلاب سيارة محملة بالعمالة اليومية في ترعة الحاجر، بمركز حوش عيسى، بالبحيرة.

ووقع الحادث بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم على طريق ترعة الحاجر، ونقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى، وجثث المتوفين إلى مشرحة ذات المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيق.