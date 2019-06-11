" في اسرائيل " لص يسطو على بنكين وسلاحه ثمرة الافاكادو -صورة

أقدم لص جريء على سرقة بنكين في إسرائيل، وسرقة نحو 8 آلاف دولار منهما، وهو مسلح بثمرة ”أفوكادو“.

وسطا اللص الذي لم يكشف عن هويته، والبالغ من العمر 47 عامًا، على أول بنك في مدينة ”بئر السبع“ المحتلة، منتصف الشهر الماضي، وقدّم لأمينة الصندوق ورقةً مكتوبًا فيها تهديد مليء بالأخطاء الإملائية وطلب المال.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عندما ترددت الموظفة، سحب الرجل ثمرة ”أفوكادو“ زاعمًا أنها قنبلة يدوية وهدد بتفجيرها إذا رفضت.

وبالفعل خرج اللص من البنك حاملًا ما يعادل 4450 دولارًا، وبعد 5 أيام، اقتحم اللص نفسه، فرعًا آخر في مركز تسوق ”أورين“ في المدينة الجنوبية وكرر أسلوبه السابق، حيث لوح بقنبلة يدوية، وهدد بتفجير المكان، قبل أن يفر من البنك بـ 3300 دولار

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ولم تكشف كاميرات المراقبة عن دلائل كافية حول هوية اللص، إذ كان يرتدي قبعة ونظارات تغطي وجهه.

ومع ذلك تمكنت الشرطة من تعقب اللص من خلال هاتفه، وتم القبض عليه، واكتشفت السلطات أن القنبلة التي كان يحملها كانت في الحقيقة ثمرة أفوكادو مطلية باللون الأسود.

ووجدت سلطات الاحتلال أن اللص لديه صحيفة سوابق طويلة، بما في ذلك قضاء 3 سنوات في السجن بتهمة السرقة..