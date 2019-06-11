في اوجه حربه على الفساد..الرئيس الجزائري يقيل رئيس المحكمة العليا و النائب العام

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء يوم الاثنين، رئيس المحكمة العليا والنائب العام في حركة شملت عدة مجالس قضائية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أنّ بن صالح أنهى مهام سليمان بودي رئيس المحكمة العليا، وعيّن عبدالرشيد طبي خلفًا له.
كما عزل بن صالح أيضًا الوردي بن عبيد النائب العام للمحكمة العليا، وعيّن بدلًا عنه عبدالرحيم مجيد، كما أزاح بن صالح مختار بن حراج من رئاسة مجلس قضاء الجزائر العاصمة، واستبدله بجمال قاسمي.
وأنهى رئيس الدولة مهام عبد الله ملاك بصفته محاميًا عامًا لدى المحكمة العليا.
وأتت هذه الإقالات في الجزائر بأوج الحرب على الفساد، والمثول الوشيك لعشرات المسؤولين السامين أمام المحكمة العليا، في مقابل التحقيق مع 119 مسؤولًا آخر في محكمة سيدي أمحمد بقلب العاصمة الجزائرية.
وتضمّن البيان الرئاسي أيضًا، تعيين عبد المجيد بيطام، وعبد الحفيظ جعرير مديرين للموارد البشرية والشؤون القضائية والقانونية تواليًا بينما عُيّن عبدالقادر حمدان مفتشًا عامًا مديرًا عامًا بوزارة العدل.
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