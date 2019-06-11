مساعي امريكية لاعادة حفتر والسراج الى طاولة المفاوضات بعد فشل الحل العسكري

قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتمع خلال زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن مع جوشوا هاريس مسؤول إدارة شؤون المغرب العربي بالإنابة في الوزارة.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن السياسة الأميركية تجاه ليبيا تظل ثابتة وأن السلام في ليبيا لن يأتي إلا من خلال حل سياسي داعيا جميع الأطراف إلى العودة السريعة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في طرابلس، منوهاً بأن المسؤولين الحكوميين الأميركيين يتشاورون مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين فضلاً عن شركائنا الدوليين للضغط من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة السراج والمشير حفتر إلى طاولة المفاوضات
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