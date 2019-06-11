إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط بالسعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار "مسيّرة"، أطلقتهما

الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

أوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في

محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسئولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.