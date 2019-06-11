قوات الاحتلال تطلق النار على مقر أمني في نابلس

قال مسؤولون أمنيون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، إن مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نجم عنه إصابة اثنين من أفراد الجهاز بإصابات طفيفة.

وقال ضابط في الجهاز طلب عدم ذكره اسمه لرويترز "عند ما يقارب الساعة الثانية فجراً بدأت قوات من جيش الاحتلال بإطلاق نار عشوائي على المقر الذي تواجد فيه عشرات من أفراد الجهاز".

وأضاف: "اخترق الرصاص العديد من النوافذ والجدران واستمرت عملية إطلاق النار لما يقارب الساعتين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "اندلع تبادل لإطلاق النار بين القوات وبين من رصد من قبلهم كمشتبه فيهم".

ورفض إبراهيم رمضان محافظ نابلس رواية الجيش الإسرائيلي وقال إن "ما حدث أمر خطير".

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وأضاف في تصريحات للصحفيين من أمام مقر الأمن الوقائي الذي تعرض لإطلاق النار "هذا مستهجن وبحاجة إلى وقفة حقيقية".

ويمكن مشاهدة العديد من نوافذ المقر وقد اخترقها الرصاص إضافة إلى وجود ثقوب في واجهات المبنى المؤلف من خمسة طوابق ويقع في الجهة الجنوبية لمدينة نابلس.

وقد مرت سنوات من دون حدوث مواجهة مباشرة بين قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية بعد أن شهدت الانتفاضة الثانية عام 2002 تدمير إسرائيل للمقرات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

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