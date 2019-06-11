كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية، غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية بأن الغارات الجوية استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي غربي مدينة حرض، مما أدى الى تدمير عربات تابعة لميليشيات الحوثي، وعيارين نوع (12.7). كما استهدفت المقاتلات عربة تقل عدداً من عناصر ميليشيات الحوثي جنوبي قرية “الخادمة” بمديرية عبس بالمحافظة . اقرأ أيضاً..."التحالف": السعودية تسقط طائرتين مسيرتين لميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الغارات تأتي تزامناً مع تحركات تقوم بها ميليشيات الحوثي في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يكثف غاراته ويكبد الحوثي خسائر فادحة شمالي حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.